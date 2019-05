Ryan Reynolds comenzó la producción de su nueva película

La producción de Free Guy, una comedia de aventuras de 20th Century Fox protagonizada por Ryan Reynolds y dirigida por Shawn Levy (Night at the Museum), ha comenzado. La película, cuyo rodaje será en Boston, es coprotagonizada por Jodie Comer (Killing Eve), Lil Rel Howery (Get Out), Taika Waititi (Avengers: Endgame), Joe Keery (Stranger Things) y Utkarsh Ambudkar (Mulan).

Free Guy será estrenada por Walt Disney Studios el 3 de julio de 2020. La película narra la historia de un cajero de banco solitario que descubre que en realidad es un personaje de fondo en Free City, un muy famosos videojuego.

El film es producido por Levy, Reynolds, Greg Berlanti (Riverdale), Sarah Schechter (Doom Patrol) y Adam Kolbrenner (Prisoners). Dan Levine (Arrival), Mary McLaglen (Red Sparrow), Josh McLaglen (Logan), George Dewey y Mike McGrath son productores ejecutivos.

Además, al equipo creativo de la película de Levy lo completan el director de fotografía George Richmond (Rocketman), el editor Dean Zimmerman (Stranger Things), el diseñador de producción Ethan Tobman (Room) y a la diseñadora de vestuario Marlene Stewart (The Fate of the Furious).