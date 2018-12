La segunda temporada de Marvel’s Runaways ya está disponible en Hulu y como previamente se había anunciado que tendría una conexión directa al MCU, el actor Ryan Sands, quien interpreta a Geoffrey Wilder, dio a conocer las series con las que quiere un crossover.

“Cloak and Dagger encaja perfectamente. Pero también me encantaría vernos cruzar con Agents Of SHIELD”, explicó Sands a Reddit.

Por supuesto, Sands no ha sido el único actor en mostrar interés en este crossover, anteriormente la protagonista de Cloak and Dagger, Olivia Holt, comentó que le encantaría trabajar con el cast de Runaways.

“Tendría mucho sentido pues han hecho crossover en los cómics. Así que, con suerte, espero que haya una oportunidad…”, dijo Holt.

Recordemos que Cloak and Dagger tuvo varias referencias al MCU en su primera temporada así que el crossover sería más que posible.

La nueva entrega de Marvel’s Runaways encuentra a los adolescentes refugiándose en un albergue subterráneo donde aprenderán a luchar para enfrentarse a todas las amenazas que quieren acabar con ellos.