Sacha Baron Cohen es un espía israelí en esta atrapante miniserie de Netflix – The Spy

La historia del espía más famoso del siglo XX finalmente aterrizó en el streaming de la mano de nada menos que el cineasta israelí Gideon Raff , responsable de Prisioners of War , la galardonada serie que inspiró a la famosa ficción de espionaje norteamericana Homeland . Protagonizada por el comediante Sacha Baron Cohen en un rol jugado pocas veces visto, The Spy narra las legendarias hazañas de Eli Cohen , un agente secreto del Mossad -el servicio de inteligencia del Estado de Israel -que en la década del ‘ 60 y en medio del inicio de un conflicto bélico logró infiltrase en los escalafones más altos de la política de Siria , país enemigo del gobierno israelí por excelencia.

Instruido por el Mossad a través de un meticuloso entrenamiento, Eli es en principio enviado a Buenos Aires , Argentina , que en aquel momento era la capital con mayor número de ex patriados sirios. Allí adopta la identidad de Kamel Amin Tsa’abet , un acaudalado empresario sirio que desea regresar a su país natal para continuar expandiendo su negocio. Tras estrechar lazos con militares y con la Embajada Siria en Argentina , Eli logra crear una perfecta coartada y una notable reputación que le permite finalmente viajar a Damasco sin cultivar sospechas. Una vez en Siria , Eli Cohen comienza a tejer una importante red de contactos y crea su propio imperio de exportaciones como fachada, al mismo tiempo que consigue infiltrarse rápidamente en los Altos del Golán , sede de las fuerzas armadas secretas.

Compuesta de 6 episodios, The Spy presenta una trama sumamente interesante y con un ritmo vertiginoso, que genera tensión a cada paso en que vemos a Cohen introducirse más y más en los secretos del gobierno sirio. A pesar de que Sacha Baron Cohen no se luzca tanto en este tipo de papeles dramáticos y sea algo chocante para el espectador verlo alejado de su rol cómico (el bigote a lo Borat que utiliza para crear la identidad de Kamel tampoco ayuda mucho), lo cierto es que logra transmitir aquella necesidad del personaje por destacarse y dar la vida por su país. Quizá, aquí el rol más llamativo recaiga en los hombros de Dan Peleg (Noah Emmerich), quien fue el encargado de entrenar a Eli Cohen en su paso por el Mossad. Este sujeto vive con la constante sensación de culpa al haber enviado a Cohen a una tarea de tal magnitud sabiendo que éste sería capaz de arriesgarse al máximo con tal de demostrar que vale la pena. Sin embargo, también es consciente de que ningún otro posee la capacidad de este joven para escabullirse y que si quiere evitar que los ataques sirios continúen llevándose la vida de su pueblo, no tiene más opción que confiar en él.

La narrativa, dividida entre las vivencias de Eli en Siria y el seguimiento del operativo en Israel, se vuelve por momentos aún más dramática gracias al personaje de Nadia, la esposa de Eli que desconoce por completo la naturaleza del trabajo que lleva a su marido a pasar largos meses alejado de ella y sin ningún tipo de comunicación. Su vida como costurera de una familia de clase alta israelita y madre de dos niñas resulta sofocante sin la ayuda de Eli y la serie hace un buena comparación entre la soledad de ambos sujetos cuyos sueños se aplacados por las expectativas del otro.