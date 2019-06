Esta es la serie que necesitábamos, no solo porque no faltaba un repuesto ahora que nos quedamos sin GOT, sino por que también HBO la necesitaba para equilibrar un poco las malas reseñas que recibió en la última temporada de la historia de los Tronos. Chernobyl llegó para llenar ese hueco y de qué forma: en tan solo 4 episodios lo ha demostrado; cada uno de ellos es mejor que el anterior, aumentando la tensión, el drama y sobre todo el horror.

El último episodio es uno de los mejores que hemos visto en los últimos años; las imágenes que nos presentan son terribles, no habíamos sentido esto en ninguna otra serie. Se nos presenta un pasaje desolador a través de una ciudad abandonada a su suerte. Todo permanece intacto, las calles, las escuelas y las casas son mudos testigos de los efectos de la debacle nuclear. Las personas huyeron dejando atrás sus hogares, plantíos, incluso sus mascotas. Todo esto que dejaron tiene que ser “limpiado”. En este panorama se presentan los hechos de este episodio; las personas se fueron pero dejaron todo detrás, no porque no quisieran sino porque no podían llevárselo. Las mascotas se tuvieron que quedar por estar contaminadas de radiación, nadie puede hacerse cargo de ellas porque son un peligro para el ser humano. Aquí es donde entra la cuadrilla de exterminación, un grupo de soldados que tienen que acabar con perros y gatos. Esta situación se nos presenta en la pantalla y es desgarradora, deprimente. Contrasta con el titulo de este episodio, que en español se traduce La felicidad de toda la humanidad. Y no solo vemos el sacrificio de las mascotas, también se nos presenta el uso de los “Bio-robots” que no son más que soldados que tienen que subir a la parte más peligrosa del reactor de Chernobyl y limpiarlo. 90 segundos de terror que vuelven a comenzar cada vez que suena la campana (presentados en un solo plano secuencia de manera magistral y terrorífico).

Cada una de estas situaciones no es más que el sacrificio de los que no tienen voz: por un lado, las fieles mascotas tienen que morir para no contaminar a los humanos; por otro lado, los soldados que ponen en riesgo su vida para tratar de mitigar la emisión radioactiva. Es este el dilema de este episodio: para que alguien viva alguien tiene que morir. El gobierno pregonaba esa idea “trabajamos por la felicidad de toda la humanidad”, y parte de ese trabajo es sacrificar a los que sean necesarios. De a poco, se nos prepara para el gran final de temporada, el mismo que mostrará que después de varias investigaciones Ulana Khomyuk tratará de poner en orden los eventos previos a la explosión y poder determinar de quién es la culpa.

Este episodio fue criticado por la dureza de las imágenes que presenta en contra de los animales. Sin embargo, en ningún momento debes olvidar, cuando veas este episodio, que en realidad así pasaron los acontecimientos: es horrible porque es real. Sin lugar a dudas, podemos decir que estamos ante una serie que hará historia por su calidad e intensidad. Si aún no la has visto te recomendamos que lo hagas, no te arrepentirás.