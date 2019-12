Salen a la luz nuevas imágenes desde el set de grabación – The Falcon and The Winter Soldier

La producción de la serie de The Falcon and The Winter Soldier continúa, y nuevas imágenes desde el set de grabación en Atlanta, Georgia, nos han dejado con un mar de dudas.

En ellas vemos a Falcon/Sam Wilson (Anthony Mackie), Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Sharon Carter (Emily VanCamp) y Helmut Zemo (Daniel Brühl) en las calles de dicho estado.

Sin embargo, parece que algo ocurre (¿alguna persecución?) y Zemo está junto a Bucky de una manera muy tranquila (¿será ahora este villano su aliado?).

Mientras esperamos que se revele próximamente más información, podemos además apreciar la colorida y hermosa ropa de civil de Falcon.

La serie aún mantiene la trama bajo llave, sin embargo, se ha dicho que se centraría en Falcon tomando el manto de Capitán América.

The Falcon and The Winter Soldier debutará en 2020 por Disney+.