El paso de Sam por la Universidad de Denton no será fácil, sobre todo porque él intentará, en una primera instancia, cursar sus estudios sin ningún tipo de asistencia a pesar de su diagnóstico. Sin embargo, tras algunos tropezones, Sam aceptará la ayuda porque está decidido a no ser uno más en la estadística que dice que 4 de cada 5 alumnos universitarios dentro del espectro no llegan a graduarse. Sin embargo, mientras él encuentra el rumbo en su vida como estudiante, Paige, su novia, se va desmoronando. Su paso por la universidad ha sido traumático: alienada de sus pares, entró en un espiral autodestructivo, comprando online cualquier tipo de excentricidades, llenándose de deudas y, finalmente, renunciando a sus estudios solo para volver a su hogar e intentar insertarse en un difícil mercado laboral.

Por otro lado, la serie hace muy bien en tomarse el tiempo necesario para explorar la vida de Casey, quien dio indicios en el final de la segunda temporada de tener sentimientos por su compañera Izzie, mientras que está de novia con uno de los personajes más entrañables de la serie: Evan. Casey, además, debe concentrarse en su carrera como atleta si quiere cumplir su sueño de ir a la universidad, especialmente a la UCLA. Atypical se toma los episodios necesarios para que Casey pueda aceptar su sexualidad, lidie también con la confusión de Izzie (quien, a su vez, es un personaje complejo) y logre terminar con Evan de una manera envidiable para cualquiera que haya sufrido una ruptura amorosa.

En cuanto a Doug y a Elsa, ambos continuarán danzando alrededor de los restos de su matrimonio. Elsa quiere que Doug la perdone y sus ilusiones se verán por el piso en más de una oportunidad ante un Doug que parece imperturbable en su nueva vida, que incluye, tal vez demasiado, a Megan. La verdad es que esta actitud de Doug resulta un poco extrema, considerando que, a pesar de que Elsa es quien lo engañó, él tampoco fue siempre un marido ideal, habiéndola abandonado cuando los niños eran pequeños. Es recién cuando Elsa se vuelve fuerte y decide correrse de la ecuación que Doug se da cuenta de cuánto la ama. Cliché, pero efectivo.