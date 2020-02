Sam Claflin protagonizará el nuevo drama musical de Amazon – Daisy Jones and the Six

Después de ser un político fascista en la quinta temporada de Peaky Blinders, Sam Claflin se moverá de terreno para convertirse en una estrella de rock en el nuevo drama musical de Amazon, Daisy Jones and the Six.

Basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, la serie de 12 episodios narra el ascenso y la caída precipitada de una reconocida (y ficticia) banda de rock en la década de 1970.

De acuerdo con THR, Claflin ha sido fichado para dar vida a Billy Dunne, el carismático líder de la banda, cuyos sentimientos cada vez más complicados por su compañera de banda y de composición Daisy, interpretada por Riley Keough, amenazan con cambiar todas las facetas de su vida.

Will Graham (The Man in the High Castle, Mozart in the Jungle) servirá como showrunner de la serie. Reese Witherspoon y Lauren Neustadter actuarán como productoras ejecutivas a través de la compañía Hello Sunshine.

Claflin además es conocido por el filme Me Before You y la franquicia The Hunger Games.