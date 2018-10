Sam Claflin y Brian Gleeson se suman a la quinta temporada – Peaky Blinders

Además de los ya mencionados también se suman Neil Maskell (Happy New Year, In Darkness), Kate Dickie (The Cry, The Witch), Cosmo Jarvis (Calm With Horses, Lady Macbeth), Emmett J Scanlan (Butterfly, Safe), Elliot Cowan (The Spanish Princess), Charlene McKenna (Ripper Street), Andrew Koji (Warrior) y Daryl McCormack (A Very English Scandal), de ninguno se ha revelado información particular sobre el personaje que interpretarán.

Se espera que esta entrega estrene en algún punto de 2019 a través de BBC One dentro del Reino Unido y a través de Netflix para el mercado internacional.