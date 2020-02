Sam Raimi podría dirigir la segunda parte

El director de la primera trilogía de películas de Spider-Man está en pláticas para sumarse como director de Doctor Strange in the Multiverse of Madness , así lo reporta Variety .

En caso de confirmarse su participación, el rodaje comenzará el próximo mes de mayo, fecha que no ha sido cambiada hasta este momento, por lo cual se podría asegurar que él será el encargado de dirigir a Benedict Cumberbatch en la secuela.

Recordemos que esta cinta, al igual que WandaVision, parecen ser los proyectos más ambiciosos de la nueva fase de Marvel, debido a los multiveros paralelos, los cuales podrían ser clave para la introducción de otras líneas narrativas de cómics y de nuevos personajes de Marvel.

Hasta el momento, Marvel no ha hecho comentario alguno de esta noticia sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness.