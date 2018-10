Sanaa Lathan protagonizará un episodio de la primera temporada – The Twilight Zone

¡Por fin tenemos más detalles sobre el elenco de este reboot de CBS All Access!

La actriz Sanaa Lathan protagonizará el episodio de la primera temporada titulado “Rewind”, uniéndose así al previamente anunciado anfitrión y narrador, Jordan Peele (Get Out).

Lathan ha participado en las series The Affair, Ever After, Shots Fired, A Raisin in the Sun, y en las películas American Assassin y Now You See Me Too.

La serie, a cargo de Peele, Simon Kinberg (X-Men) y Marco Ramirez (The Defenders), será una nueva versión moderna de la original, que se estrenó en 1959 y continuó hasta 1964.

Anteriormente se develó en un video que celebraba los 59 años desde la primera emisión de la serie original, que Gerard McMurray (The First Purge) sería director de uno de los episodios.