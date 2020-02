Sandra Oh protagonizará la primera serie de Netflix de los creadores de Game of Thrones – The Chair

Sandra Oh (Killing Eve) ha sido elegida para protagonizar The Chair, la primera serie de Dan Benioff y D.B. Weiss –creadores para Game of Thrones– que producirán en exclusiva para Netflix.

Este proyecto que constará de 6 episodios fue creado por la actriz y productora Amanda Peet –esposa de Benioff– junto a Annie Julia Wyman. Gira en torno a la presidencia del Departamento de Inglés en una prestigiosa universidad. Hasta el momento no hay más detalles de la trama.

Jay Duplass, con quien Peet trabajó en la serie Togetherness (HBO), será el coprotagonista de la historia, quien compartirá crédito en pantalla con la actriz de Killing Eve.