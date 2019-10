Sarah Connor ya había regresado a la saga y no lo recuerdas

Lanzada en 2009 como continuación de la decepcionante Terminator 3: Rise of the Machines , la cuarta película de Terminator cambió su enfoque a la guerra entre el hombre y la máquina llevándolo al futuro y poniendo a Christian Bale como John Connor . Aunque Terminator Salvation volvió a visitar muchos elementos de películas anteriores (el propio John , Kyle Reese , el T-800 ), fue en gran medida una desviación del formato clásico. Las mentes creativas originales permanecieron ausentes y Schwarzenegger solo apareció gracias a la magia de CGI, mientras que el escenario futurista anunciaba un nuevo estilo visual y un cambio dramático. Desafortunadamente, Terminator Salvation es recordado en gran parte por el estallido detrás de escena de Christian Bale , y los planes de secuelas se abandonaron a favor de un reinicio igualmente infructuoso.

A pesar de que la aparición de Linda Hamilton en Terminator: Dark Fate se anuncia como un regreso largamente esperado, Terminator Salvation realmente nos la devolvió primero, aunque solo en términos de audio. En la primera película de Terminator , Sarah Connor hace grabaciones para que un no nacido John las escuche cuando sea mayor, explicando la situación con Skynet , su importancia para la humanidad y las circunstancias de su nacimiento. Hay dos escenas en Terminator Salvation en las que un adulto John escucha estas cintas en el futuro y Linda Hamilton regresó específicamente para grabar este diálogo.

El hype en torno al regreso de Sarah Connor en Terminator: Dark Fate es especialmente curioso ante esta evidencia. Ok, Terminator: Dark Fate es el regreso en pantalla y no solo en audio de Hamilton a la franquicia desde la época dorada. A su vez, en términos más optimistas, Terminator: Dark Fate parece estar tomando las raíces de la franquicia más en serio, no solo al hacer que Sarah Connor aparezca en un papel en la pantalla, sino también trayendo de vuelta a James Cameron (posiblemente también un factor en el registro de Hamilton) y estableciendo la historia justo después de Terminator 2.

Esperamos lo mejor.