Sarah Wayne Callies dirigirá el próximo episodio – Fear The Walking Dead

El próximo domingo será el debut en Fear de la ex estrella de The Walking Dead, Sarah Wayne Callies (Lori Grimes).

La ex estrella de TWD dijo en una entrevista con The ISA que “es un momento realmente bueno para convertirse en directora. Es tan increíble y me encanta hacerlo”.

Callies anteriormente dirigió los episodios individuales de Colony and Unspeakable, donde protagonizó papeles principales. El episodio de Fear the Walking Dead dirigido por Sarah se centra en la secuestrada Althea (Maggie Grace) y su intento de descubrir respuestas detrás de la misteriosa organización de helicópteros.

La actriz se une a la estrella de Fear Colman Domingo y los miembros de TWD, Andrew Lincoln y Michael Cudlitz, como la última actriz en participar del detrás de cámara. Domingo, quien hizo su debut como director en Fear 412, más recientemente dirigió el 503, Humbug’s Gulch, que reintrodujo a la estrella del TWD Austin Amelio en la franquicia.