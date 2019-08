Scarlett Johansson y Adam Driver protagonizan lo nuevo de Noah Baumbach

El director Noah Baumbach, conocido por su trabajo en The Squid and the Whale y The Meyerowitz Stories, esta última desarrollada para Netflix, vuelve a trabajar con la plataforma con una película protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver titulada Marriage Story.

La película cuenta la historia de un matrimonio, tal como el título lo dice, conformado por Nicole (Johansson), una actriz, y Charlie (Driver), un director de teatro, quienes han formado una familia con un solo hijo y que en apariencia son felices, tal como lo demuestran los dos teaser trailer que se han presentado hoy. Pero esa felicidad no es infinita y todo conduce a un visible divorcio.

La campaña de promoción pretender darle voz a las dos personalidades que muestran su verdad de la historia, muy al estilo de series como The Affair. Aunque la realidad, Baumbach se inspiró en películas como Kramer vs. Kramer (1979), To Be or Not to Be (1942) y Twentieth Century (1934).

Con Marriege Story pretende mostrar un retrato incisivo y compasivo de un matrimonio que se rompe y una familia que se mantiene unida. Laura Dern, Alan Alda y Ray Liotta también forman parte del elenco.

La película aún no tiene fecha des estreno en la plataforma, pero se presentará en la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Venecia y en la del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

A continuación puedes ver los dos avances y los dos artes promocionales: