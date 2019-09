Scooby-Doo and Guess Who? llegará a Boomerang – Scooby Doo

Gracias a información de ANMTVLA , se sabe que Scooby-Doo and Guess Who se estrenará el 8 de noviembre a través de Boomerang Latinoamérica. En México, la hora de estreno es a las 19 horas (tiempo del Centro del país), y por supuesto, incluirá el acostumbrado elenco de voces en español latino.

Regresando a su diseño de personajes clásicos y evocando al éxito de sus divertidos cameos desde hace décadas, la nueva serie animada Scooby-Doo and Guess Who tiene gran éxito en los Estados Unidos… ¡y pronto llegará a México y América Latina!

Como les informamos antes, los 13 primeros episodios de Scooby-Doo and Guess Who incluyen cameos de personajes como Wonder Woman, Batman (en voz de Kevin Conroy), Sia, Ricky Gervais, Whoopi Goldberg y Sherlock Holmes, entre otros.