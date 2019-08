Scorsese y De Niro planean hacer otra película juntos

En el trailer de The Irishman vimos a Martin Scorsese, Robert De Niro y Al Pacino, pero parece que esta no será la última vez que estén juntos en un poyecto

Deadline reveló que Scorsese está preparando Killers of the Flower Moon y el director tiene en la mira a De Niro para protagonizar. Pero eso no es todo, sino que el film también incluiría a Leonardo DiCaprio, otro amigo de ellos, en lo que sería un éxito sin dudas.

Basada en la novela escrita por David Grann, la historia nos mostrará las investigaciones detrás de una serie de asesinatos en un condado de Oklahoma en la década de ’20, justo cuando se descubrieron yacimientos petrolíferos.

No hay una fecha establecida para la película, pero seguramente conoceremos más detalles cuando ambas estrellas estén juntas en la premiere de The Irishman.