Scott Gimple habló sobre el importante nuevo salto temporal – The Walking Dead

El último capítulo de Rick Grimes (Andrew Lincoln) nos trajo una importante sorpresa. No solo el sheriff ha sobrevivido a lo que parecía ser una muerte segura, sino que ahora los fanáticos asistieron a un nuevo salto temporal que coloca a la hija de Rick como una pequeña gran heroína.

Seis años después de que Rick fuera trasladado en helicóptero, podemos ver una escena en donde unos sobrevivientes son salvados del avance de los caminantes nada menos que por Judith Grimes (interpretada por Cailey Fleming de Star Wars: The Force Awakens).

Los amantes de la novela gráfica seguramente habrán visto reflejado el relato del cómic en esta gran escena y el ex showrunner y productor Scott Gimple brindó unas palabras al respecto.

“Para los fanáticos del cómic, el final del episodio 905, es como, ‘Oh, esto es The New Beginning‘, la historia del cómic. Quiero decir, vemos a Magna, a Yumiko, y su grupo, y ese fue el comienzo de la historia de The New Beginning en los cómics”, explicó Gimple a EW.

“Fue tan sorprendente, tan intenso y tan nuevo. Me encantó. Estaba tan emocionado de que Angela, Matt y los escritores se dieron cuenta de eso para el 905 y ver el legado de Rick y hasta el legado de Carl en acción ese episodio. Creo que fue inesperado“, añadió Scott.