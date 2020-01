Scott Gimple revela en qué estado se encuentran las películas de Rick – The Walking Dead

El ex showrunner y fuerza creativa detrás del proyecto, finalmente ha dado algo de información sobre las producciones y, por ahora, todo marcha bien.

En una entrevista con EW, Scott Gimple habló sobre el trabajo que ha estado realizando en el guión y confesó: “Actualmente lo estamos refinando”. La trilogía de películas de The Walking Dead se anunció en 2018 y será protagonizada por Andrew Lincoln repitiendo su papel de Rick Grimes, hasta ahora eso era lo único que sabíamos.

“No quiero anticipar muchas cosas. El guión está progresando de una manera increíble, pero estamos tratando de hacer que esto sea muy especial para todos los involucrados y estamos manteniendo nuestros pies sobre la tierra. Es un proceso increíblemente delicado en este momento”, agregó Gimple.

Los detalles sobre la producción, la fecha de lanzamiento o cualquier otra cosa, han sido escasos, pero el último episodio de TWD donde vimos a Rick, What Comes After, dejó muchas preguntas que las películas podrían responder.