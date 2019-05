¿Se acerca el final de nuestro velocista preferido? – The Flash

Actualmente se encuentra en emisión la quinta temporada de The Flash , y el problema con esta serie es que se ha vuelto muy predecible: temporada tras temporada surge un villano y el único capaz de vencerlo es Flash , y estos villanos amanecen por errores de nuestro protagonista. Los villanos son aburridos, predecibles y sin historia.

Hace algunas semanas se anunció que la octava temporada de Arrow sería la última (algo que se veía venir). ¿Esto marcará el final del arrowverse ? ¿Será The Flash la siguiente serie en finalizar?

Al parecer en esta serie TODOS tienen superpoderes. ¿Recuerdan el capítulo en donde Iris ( Candice Patton ) los obtiene? Ahora solo falta que los padres de Caitilin ( Danielle Panabaker ) obtengan sus dones al igual que su hija… ALERTA DE SPOILER: eso es justamente lo que ocurrió en el capítulo pasado. Sí, los padres de Caitilin ahora tienen poderes, personajes que no son nada relevantes (hasta ahora) en la serie.

Parece que The Flash se ha vuelto un drama total. Uno de los misterios de la actual temporada era la hija de Barry Allen ( Grant Gustin ) que venía del futuro, en los últimos capítulos se descubrió que Nora ( Jessica Parker Kennedy ), trabajaba con Eobard Thawne (Tom Cavanagh ) quien asesinó a la madre de Barry , al enterarse de esto Barry decide llevarla al futuro y dejarla ahí. Pero como adolescente rebelde (con ayuda de Thawne ) regresa al pasado y comienza una faceta de “villana”, después de estos sus padres la perdonan porque fueron demasiado “impulsivos”. ¿Piensan lo mismo que yo? Si, parece una novela

La realidad es que la serie no es lo que era al principio, la trama ha ido decayendo y si los productores Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Geoff Johns no hacen algo para recuperar a la audiencia posiblemente The Flash siga los pasos de Arrow.