¿Se acerca el gran salto de la realidad virtual a las pantallas?

Es cierto que la realidad virtual ( VR ) está mayormente vinculado con la industria del videojuego. La posibilidad de interactuar en un mundo virtual con la sensación de que uno está DENTRO del mismo es asombrosa, y experiencias como Batman Arkham VR y Resident Evil 7 han puesto nuestras emociones al máximo. Pero la realidad es que grandes distribuidoras y estudios de TV han volteado a la realidad visual con experiencias que van desde encontrarse con Pennywise de IT en las alcantarillas o visitar el cuarto siniestro de Anabelle hasta pilotar un X-Wing y próximamente conocer detalles inéditos de la vida de Darth Vader … ¡creados por Lucasfilm !

Hemos pensado en crossovers. Me encantaría hacer un trato con Sony. Sabes que tienen grandes cosas en las que han invetido y nosotros hemos invertido en cosas grandes también

Las palabras de Jason Rubin cobran importancia y coinciden con comentarios breves de la compañía japonesa sobre llegar a una alianza similar, algo que nos llama la atención por lo siguiente: comercialmente, la realidad virtual no ha tenido el impacto que quisiéramos debido en gran parte a los altos costos del hardware que ofrece Oculus y HTC , con un visor un poco más accesible por parte de PlayStation . Hemos visto las salas de experiencia VR en Cinépolis ( México ) y aunque se nota una inversión fuerte, los altos costos para vivirlas (más de $200 pesos mexicanos por experiencias inferiores a los 30 minutos) no terminan de convencer al público en general.

Pero, ¿qué sucedería si los principales postores por la industria de la realidad virtual se unieran no sólo en oferta de títulos, sino en investigación y desarrollo de hardware, explotando el alcance no sólo a plataformas de juego, sino a proyectos como Vader Immortal: A Star Wars VR Series o la inminente experiencia Doctor Who?

Pase lo que pase, estaremos a la expectativa de qué capítulo sigue en el asombroso mundo de la realidad virtual.