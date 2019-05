Y aunque muchos chavorrucos (como yo) condenaron la ausencia de Ricardo Silva para cantar nuevamente el tema musical de entrada en español (el de la brasileña Ivete Sangalo es absolutamente terrible), el estilo visual retro-vanguardista conseguido por Matt Youngbert y Francisco Angones hizo felices a chicos y grandes con aventuras tan sólidas no solo como la serie ochentera-noventera, sino viajando directo a los cómics de hace décadas.

¿La salvación de la temporada 2?

Para ser muy honestos, la temporada 2 de 2018-2019 no ha sido mi hit. No me gustó que Mágica fuera el arco principal de la primera temporada (¿por qué insistir con temas de brujería?), pero los giros fueron buenos y tuvo mas tensión y aventura que la actual temporada, amén de la genialidad de revelar a Della Duck, la mamá de Hugo, Paco y Luis (¡por fin!).

Pero la verdadera maravilla es el episodio 16 que se estrenará justo este fin de semana en los Estados Unidos bajo el título de The Duck Night Returns! Miren el clip, para que sepan de qué se trata: