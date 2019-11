¿Se acerca el regreso de Freddy Krueger?

¿Echan de menos una BUENA película de Nightmare on Elm Street?

OK, seamos honestos: la franquicia no ha tenido grandes momentos desde 1984, en especial con ese terrible intento de reboot en 2010. Pero Freddy Krueger sigue siendo uno de los personajes del slash/terror más emblemáticos, más allá de sus referencias en series como The SImpsons y The Goldbergs.

Por eso, estas son buenas noticias (si es que lo hacen bien): Bloody Disgusting informa que el bufete con los derechos de la obra de Wes Craven está tomando ideas para una nueva odisea del terror con la famosa franquicia, ya sea como una película o incluso como una serie para HBO Max.

Lo más emocionante es que se dice que la productora de Elijah Wood y Daniel Noah (SpextreVision) es una de las interesadas en enviar una idea para esto, tal y como expresaron hace algunas semanas.

¿Les gustaría algo nuevo de Nightmare on Elm Street?