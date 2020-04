Se adelanta el lanzamiento del documental sobre Michael Jordan en Chicago – The Last Dance

Originalmente programado para emitirse a partir de junio, ESPN ha decidido estrenarlo un par de meses antes para llenar el vacío que ha dejado la falta de deportes en vivo.

The Last Dance, una serie documental de 10 partes sobre Michael Jordan y los exitosos Chicago Bulls de los 90, se estrenará el 19 de abril y se transmitirá los domingos por la noche durante cinco semanas hasta el 17 de mayo.

Los Bulls de esa época siguen siendo una de las mayores dinastías en la historia del deporte, y la serie ESPN presenta imágenes nunca antes vistas de la temporada 1997-98, con entrevistas a un montón de estrellas y personalidades involucradas en la historia.

En los últimos años, los documentales de ESPN han tenido una calidad superlativa, especialmente su series 30 for 30, pero parece que The Last Dance los superará a todos.