Se adelanta su estreno digital

La última entrega de la franquicia protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence fue una de las más taquilleras del año y ahora estará disponible para ver desde tu casa.

Con las audiencias cinematográficas de todo el mundo confinadas en sus hogares debido a la pandemia, ahora es el momento de las películas en formato digital, por eso Sony decidió optó por un lanzamiento temprano 4K Ultra HD, Blu-Ray y DVD.

Según Variety, Bad Boys For Life estaba programado para un lanzamiento digital el 21 de abril, pero ahora estará disponible desde el 31 de marzo. Es una gran noticia para aquellos que no obtuvieron la oportunidad de ver la película mientras estaba en cartelera.

Por lo general, se requiere un período de 90 días durante el cual su lanzamiento teatral no se vea obstaculizado por su estreno on demand. Sin embargo, debido al coronavirus y las circunstancias extremas que ha creado la pandemia, diferentes estudios han estado haciendo esto con películas como Bloodshot, Birds of Prey y The Hunt, entre otras.