Se agranda el elenco del show de Bryan Cranston – Your Honor

En televisión, los recientes papeles destacados de Ejogo han incluido True Detective, The Girlfriend Experience, Zero Hour, Chaos, Kidnapped y Boycott. Whitlock, por otro lado, es conocido por su papel de Clay Davis en The Wire, y también ha protagonizado o recurrido en series de televisión como The Good Cop, The Mist, Veep, Lucky 7 y Rubicon.

Escrita por Moffat, la serie de 10 episodios recorre todos los estratos de la sociedad de Nueva Orleans. Cranston interpreta a un juez respetado cuyo hijo está involucrado en un accidente que lleva a un juego de mentiras, engaños y elecciones imposibles. La serie también está protagonizada por Michael Stuhlbarg, Sofia Black-D’Elia y Hunter Doohan.