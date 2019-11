Se anuncia fecha de lanzamiento para la secuela

En la mañana les contamos que algo grande se acercaba para la película de Spider-Man: Into the Spider-Verse, aunque en ese momento no sabíamos de qué se trataba exactamente.

Horas más tarde, las redes sociales del filme ganador del óscar confirmaron lo que tanto habíamos estado esperando: la secuela llegará a las salas de cine el 8 de abril de 2022.

Joaquim Dos Santos servirá como director de esta secuela producida por Sony Pictures y Marvel Studios que aún no tiene nombre. El guion correrá a cargo de Dave Callaham.

La película sigue al adolescente Miles Morales, quien se convierte en el Hombre Araña de su realidad, cruzándose en su camino con cinco contrapartes de otras dimensiones para detener una amenaza para todas las realidades.

