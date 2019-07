Se completa elenco e inicia filmación

Una película de zombies, dirigida por Zack Snyder (300). ¿Habrá cosa más emocionante? Hoy inició la filmación de Army of the Dead, y The Hollywood Reporter informó detalles sobre el resto del elenco.

Además de los estelares con Dave Bautista y Ella Purnell, la película reescrita por Snyder –la primera versión incluía cosas grotescas como zombies violando y embarazando mujeres, aberración que afortunadamente se eliminó– incluirá también las actuaciones de Theo Rossi (Marvel’s Luke Cage), Huma Qureshi (Kaala), Ana De La Reguera (Capadocia), Hiroyuki Sanada (Westworld), Omari Hardwick (Power), Raúl Castillo (Looking), Chris D’Elia (Whitney), Garrett Dillahunt (Fear the Walking Dead), Nora Arnezeder (Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted), Samantha Win (Mortal Kombat: Legacy) y Rich Cetrone (Sleepy Hollow).

La película exclusiva para Netflix se está rodando en Albuquerque, Nuevo México (sí, donde Breaking Bad y Better Call Saul). Las locaciones posteriores serán en Atlantic City, Nueva Jersey.

Army of the Dead tratará sobre un grupo de mercenarios dispuestos a un gran robo, tras un apocalipsis zombie en Las Vegas. Se espera que llegue a Netflix en el año 2020.