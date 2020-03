¡Buenas noticias para los fans de Loki!

Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, ha confirmado que la serie de Loki llegará a la plataforma de Disney+ a principios de 2021, adelantando así su estreno que se tenía programado para la primavera de ese mismo año.

Lo mismo ocurrió previamente con WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, cuyo lanzamiento también fue adelantado.

Por otro lado, Discussing Film anunció que Richard E. Grant (Star Wars: The Rise of Skywalker) se ha sumado a la serie en un rol desconocido.

La serie de Loki ya se encuentra en producción y desde el rodaje nos han llegado imágenes y videos que muestran al protagonista Tom Hiddleston junto con Sophia Di Martini, quien aparentemente podría estar interpretando a Lady Loki o Enchantress, y Owen Wilson, quien da vida a un agente de la Time Variance Authority.