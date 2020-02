Se confirma segunda temporada de esta docuserie – The Movies That Made Us

¿Ya vieron los sensacionales episodios de The Movies That Made Us (del mismo equipo de The Toys That Made Us ) en Netflix?

Así es: en su muy peculiar estilo la producción The Nacelle Company anunció el desarrollo de la temporada 2 de The Movies That Made Us.

Lo interesante es que un mensaje en el post de esta docuserie nos hace pensar en que una de las películas diseccionadas en la temporada 2 podría ser RoboCop (“Thank you for your cooperation“).

¡Por favor, consigan a Peter Weller para ese episodio!

No hay fecha de estreno para The Movies That Made Us: Season 2.