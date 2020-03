De acuerdo con TVLine, el rodaje de la cuarta temporada de Riverdale en Vancouver, Canadá, ha tenido que detenerse después de que un miembro del equipo o elenco (no se especificó) entró en contacto con un individuo que dio positivo en la prueba del Coronavirus (COVID-19).

Warner Bros. TV declaró en un comunicado que esta persona ya se encuentra en evaluación médica y aunque aún no se sabe si está contagiada, quieren prevenir la propagación del virus.

“La salud y la seguridad de nuestros empleados, elencos y equipos son siempre nuestra principal prioridad. Tenemos y seguiremos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo. Por precaución, la producción de Riverdale está actualmente suspendida”, expresó un portavoz de Warner Bros. TV.

Riverdale no es la única serie que ha suspendido sus grabaciones en estos días, previamente te informamos que The Falcon and The Winter Soldier también suspendió su rodaje en Praga a causa de esta pandemia a nivel mundial, como ya la ha clasificado la Organización Mundial de la Salud.