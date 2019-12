Se devela el nuevo traje de Bucky para la serie de Disney+ – The Falcon and The Winter Soldier

Tras ver las primeras imágenes de Bucky Barnes/ Winter Solider (Sebastian Stan) con ropa de civil en la serie de Disney+, The Falcon and The Winter Soldier, se ha develado una nueva imagen detrás de escenas que nos deja ver el nuevo traje de pelea de este personaje.

La imagen compartida por un usuario de Twitter, nos presenta al actor con un traje táctico de color marrón y un aparente brazo modificado de metal hecho en Wakanda.

De acuerdo con el reporte, la foto fue tomada en una cafetería durante las grabaciones de la serie en Senoia, Georgia.

Otro usuario de esta red social, compartió mejores vistas del personaje de Bucky así como de Falcon y Baron Zemo.

Según los rumores, The Falcon and The Winter Soldier se centrará en cómo Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) asume el manto de Capitán América, mientras que el gobierno se opone a ello.

Previamente se sumaron al elenco Desmond Chiam, Miki Ishikawa y Adepero Oduye.

La serie, que será dirigida por Kari Skogland y contará con Derek Kolstad (John Wick) como guionista, debutará en 2020.