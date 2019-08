Se devela la fecha de estreno de la segunda temporada – Castle Rock

Hulu ha develado que la segunda temporada de Castle Rock debutará el 23 de octubre, justo a tiempo para la celebración de Halloween.

El anuncio se ha hecho a través de un teaser que nos recuerda que Misery, la popular novela de Stephen King, será una parte fundamental en la historia de la nueva temporada.

La segunda temporada presentará a la actriz Lizzy Caplan (Master of Sex) como la psicópata Annie Wilkes, quien se enreda en el drama de esta pequeña ciudad siniestra localizada en Maine.

Además de Caplan, los nuevos episodios contarán con la participación de Robin Weigert (Big Little Lies), Alison Wright (The Americans), Greg Grunberg (Heroes), Sarah Gadon (True Detective), Tim Robbins (Here and Now), Garrett Hedlund (Mosaic) y Elsie Fisher (Eighth Grade).

La temporada además incluirá al pueblo vampírico de Jerusalem’s Lot, presentando a un hombre que regresa a su ciudad natal, solo para descubrir que los vampiros se han infiltrado en su comunidad.

Producida por J. J. Abrams, Castle Rock entremezcla las diferentes ficciones del escritor Stephen King, creando una historia única y diferente a las demás adaptaciones del autor.