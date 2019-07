Se está desarrollando la secuela de ¿…Y dónde están las rubias?

A quince años del estreno de White Chicks, mejor conocida como “¿Y dónde están las rubias?”, ya se está preparando una secuela ligada completamente a la cinta original donde veremos a los hermanos Wayans volver a interpretar a las hermanas Wilson.

La información fue confirmada por Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), uno de los actores que formaron parte del elenco original, en una entrevista sostenida en el programa televisivo Watch What Happens Live with Andy Cohen.