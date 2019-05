¿Se filtra identidad de los padres de Rey?

Aunque miles de warsies se pusieron furiosos por la mediocre respuesta dada por Kylo Ren en Los últimos Jedi, JJ Abrams aseguró recientemente que se sabría más sobre esto en Star Wars: Rise of the Skywalker ( El ascenso de Skywalker ).

¿Listos? El rumor indica que todo esto podría aclararse por completo este 20 de diciembre. Making Star Wars afirma que Rey es hija de Han Solo… pero no de Leia Organa. Supuestamente, Han y Leia se distanciaron cuando ella se fue a entrenar con Luke, pero antes de que ella regresara por decidir que no seguiría el camino de los Jedi, Han tuvo un romance con otra mujer, quien quedó embarazada y dio a luz a Rey.

Al parecer, esta es la razón por la que, al enterarse, Kylo Ren entró en una etapa de violencia descontrolada, y es enviado con Luke para entrenar. La fuente asegura que Lando Calrissian sabe de estos hechos, y en Rise of the Skywalker se lo dirá a Finn y Poe, aunque Rey se enterará de otra forma. Y no, según MSW, la madre no es el personaje de Keri Russell.

¿Será cierto esto? ¿Les gustaría?