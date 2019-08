¿Se ha filtrado la duración de la película?

¿Acaso ya se sabe la duración de Star Wars: The Rise of Skywalker?

Es probable, pero no está confirmado. Durante una charla relacionada sobre su trabajo con su hermano John Williams, Don Williams dijo:

“John comenzó con otra de Star Wars. Comenzamos la semana pasada. Tiene 135 minutos de música para escribir, así que como que eso dice qué tan largo será el filme. Es la punta de la música de fondo. Hemos trabajado cuatro días y tan sólo hemos rascado la superficie. Pienso que tenemos como 34 minutos en el canon hasta este momento”.

¡2 horas con 15 minutos! Por supuesto, este cálculo no es definitivo, pero se parece mucho a la duración de episodios como The Force Awakens, The Phantom Menace y Return of the Jedi.