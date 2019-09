Se mezclan de manera perfecta la comedia con el terror, pero…

Dentro de nuestra actualidad, sabemos que la figura del matrimonio involucra grandes esfuerzos y sacrificios para sostenerse en pie, pues al final del día, el amor entre dos personas no es el único pilar que mantiene firme esta noble institución, se necesita de mucha comunicación, madurez y un sin fin de cualidades más que deberán fortalecer a la pareja. No es una falacia mencionar que a lo largo de la historia de la cinematografía, hemos visto incontables producciones que realizan un homenaje alegre y puro de esta celebración, pero de vez en cuando encontramos algunas cintas que abordan la otra cara de esta alegoría, una que nos muestra la faceta oscura y lúgubre, la que provoca sustos en propios y extraños, es por eso que Ready Or Not (Boda Sangrienta) toma un riesgo de forma acertada y nos muestra de manera ácida lo que ocurre cuando se involucra de forma literal la frase: “Hasta que la muerte nos separe”.

La historia nos muestra a Grace y Alex, una pareja feliz, enamorada y lista para dar el paso de contraer matrimonio. Pero durante la noche de su boda, cuya celebración se está realizando en la mansión de la rica y excéntrica familia de Alex, las cosas se tornarán un poco extrañas para Grace, quien para tener la aprobación de su nueva familia, deberá participar en una tradición ancestral de juegos de mesa, una que se convierte a la posteridad en un duelo letal de superviviencia, aquí no hay medias tintas, es matar o morir.