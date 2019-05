Masters of the Universe fue programado recientemente para llegar en 2020 , después de que Sony retrasó la película desde su fecha de lanzamiento anterior en diciembre de 2019 . La película ahora está oficialmente programada para llegar a los cines el 5 de marzo de 2019 .

Sony ha vuelto a programar Masters of the Universe , el film ahora tiene fecha de estreno para el 2021 , un año más tarde de lo que anunciaron hace poco tiempo.

El estudio ha estado trabajando en la película live action desde que consiguió los derechos en 2009, pero hasta ahora sabemos muy poco de ella. Escritores y directores como Jon M. Chu, Jeff Wadlow, McG y David S. Goyer han estado involucrados en el proyecto en algún momento, pero luego se han alejado por una razón u otra. En este momento, sin embargo, la película está más cerca que nunca de comenzar realmente la producción, con Aaron y Adam Nee (Band of Robbers) dirigiendo y un guión de Matt Holloway y Art Marcum (Iron Man).

Sony claramente ve a este como el posible inicio de una franquicia de He-Man, así que tiene sentido posponer su debut para no enfrentarlo a Star Wars: The Rise of Skywalker y Jumanji 3.

Por supuesto, ayuda que marzo se haya convertido en un momento cada vez más lucrativo para las películas en general en los últimos años. Los lanzamientos de marzo de 2019 como Captain Marvel y Us disfrutaron de carreras masivamente rentables, Pacific Rim Uprising hizo lo mismo en 2018, al igual que Kong: Skull Island y Beauty and the Beast en 2017.