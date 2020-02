Se retrasa el inicio de filmación – Moon Knight

Moon Knight es uno de los espectáculos más esperados de 2021 y uno de los más interesantes que tiene Disney+ en su agenda, pero las cosas todavía no están listas.

Según Geeks WorldWide, el inicio de la filmación se ha retrasado. El programa comenzaría a filmarse a mediados de noviembre en Pinewood Studios en Atlanta, lo cual es un salto bastante grande teniendo en cuenta que la fecha original prevista era en agosto en el Reino Unido.

Filmar en Atlanta tiene más sentido, ya que Marvel también está filmando sus otros programas de Disney+ ahí, como Loki, WandaVision y The Falcon and Winter Soldier. Además, el show aún no tiene un protagonista, así que quizás necesitan más tiempo para encontrarlo.

Sabemos que Beau DeMayo (The Witcher) se ha unido al equipo de escritores para la serie anticipada, pero aún no se ha revelado qué versión del personaje se adaptará en el espectáculo o qué villanos incluirá, aunque hay rumores sobre una inclusión de Drácula y Bushman. Si desean saber más sobre el personaje, pueden visitar nuestro artículo donde les contamos todos los detalles.