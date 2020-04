Se retrasa la producción de la tercera entrega

Ni siquiera el Spider-Man de Tom Holland puso esquivar los efectos del coronavirus, así que tendrá que esperar un poco más para volver a la acción.

A pesar de que algunas películas de Marvel Studios continuaron la preproducción y la posproducción durante la pandemia, lamentablemente Spider-Man 3 tuvo que suspender la suya porque no era seguro llevarla a cabo.

Se suponía que la tercera película de Spider-Man comenzaría a filmarse este verano, a mediados de julio pero un nuevo informe de la revista Sight & Sound Magazine dice que ahora está en espera. No se ha anunciado ninguna nueva fecha aún.

Esto podría significarse que la producción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness también se verá afectada, ya que el rodaje estaba programada para comenzar en junio, pero todavía no hubo ningún anuncio oficial acerca de ello.