Se revela el mes de estreno de la precuela – SpongeBob SquarePants

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, título oficial del proyecto, nos presentará a un Bob Esponja de 10 años dentro de un campamento de verano donde lo veremos construyendo fogatas bajo el agua, capturando medusas salvajes y nadando en el lago Yuckymuck.

Además de este proyecto, Nickelodeon anunció la renovación de Are You Afraid of the Dark y Blue’s Clues & You; además de una película live-action de la serie animada The Loud House; dos series animadas: The Astronauts y Big Nate; y Danger Force, un spinoff de Henry Danger.