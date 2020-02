Se revela el mes de estreno de la segunda temporada y posibles spinoffs – The Mandalorian

Después del final de la primera temporada de The Mandalorian, nos quedamos con un vacío de Baby Yoda que necesitamos llenar y de acuerdo a Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, eso tendrá solución en OCTUBRE de este año, cuando la segunda temporada estrene a través de Disney Plus.

En el evento donde se presentó la situación financiera de la empresa, Iger también develó que existen algunas ideas sobre posibles spinoffs de la primera serie live-action de Star Wars, debido a que la estrategia de Lucasfilm es apostar por las series en este momento y dejar en espera la parte cinematográfica.