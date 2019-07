Se revela el nombre oficial de la serie animada de Gremlins y nuevos detalles de la trama

La historia se ubicará en la década de los 1920s y se desarrollará en la región de Shangai donde conoceremos a un joven Sam Wing (futuro propietario de la tienda, el Sr. Wing, en la película de 1984) conoció al pequeño Gizmo, a quien intentará devolver con su familia con ayuda de Elle, un joven ladrón callejero. Su viaje los llevará a descubrir un tesoro legendario que desatará algunos enemigos, uno de ellos en particular que los atacará con su ejército de Gremlins .

Tal como se los informamos hace 4 meses , WarnerMedia está desarrollando una serie animada basada en los Gremlins, la cual ha recibido luz verde por 10 episodios y además ya tiene título, el cual será: Gremlins: Secrets of the Mogwai.

Amblin Television será la encargada de producir este proyecto escrito por Tze Chun (Gotham), quien además fungirá como productor ejecutivo junto a Darryl Frank, Justin Falvey y Sam Register, quienes también producirán la nueva versión de Animaniacs para Hulu.

Gremlins: Secrets of the Mogwai será una comedia animada dirigida para el público adulto que hasta el momento aún no tiene fecha de estreno.