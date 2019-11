¡Se revela el nombre oficial del nuevo spin-off! – The Walking Dead

Finalmente AMC ha develado el nombre oficial de la tercera serie dentro del universo de The Walking Dead.

The Walking Dead: World Beyond será el nombre oficial de esta nueva serie spin-off que verá la luz en primavera de 2020.

La noticia se dio a conocer a través de un teaser tráiler lanzado luego el midseason finale de la temporada 10 de la serie emblema.

Descrita como un coming of age, The Walking Dead: World Beyond se centra en un grupo de adolescentes que han crecido rodeados de zombies. Estos chicos, y su misterioso viaje, parecen estar vinculados de alguna manera con la desaparición de Rick Grimes.

Creada por Scott M. Gimple y Matt Negrete, la serie cuenta con la participación de Aliyah Royale, Annet Mahendru, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella.

¡Checa abajo el video!