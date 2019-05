¡Hoy es un buen día para los fans del Arrowverse!

CW dio luz verde a la serie de Batwoman, y además reveló el primer teaser y arte oficial que nos prepara para la llegada de esta superheroína a la pantalla chica.

Protagonizada por Ruby Rose (Orange Is The New Black) y producida por Greg Berlanti, la serie seguirá a Kate Kane, una lesbiana y luchadora callejera que debe superar sus propios demonios antes de aceptar el llamado para ser el símbolo de esperanza de Gotham.

El resto del elenco lo conforman Meagan Tandy (Teen Wolf), Camrus Johnson (Luke Cage), Nicole Kang (You), Rachel Skarsten (Reign), Dougray Scott (Snatch) y Elizabeth Anweis (9-1-1).

Por el momento aún no se sabe la fecha exacta de estreno, pero se cree que podría debutar tras finalizar la serie de Arrow.

¡Checa abajo el video y arte oficial!