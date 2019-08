Se revela el título de la película 25 de James Bond

En No Time To Die , Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando su viejo amigo de la CIA, Félix Leiter , aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado con nueva y peligrosa tecnología.

Tras meses de espera y después de conocer este proyecto solo como Bond 25 , la producción de la nueva cinta centrada en el famoso agente 007 ha revelado a través de un video que la misma llevará el título oficial de NO TIME TO DIE .

La cinta marca el final de Daniel Craig en la franquicia de James Bond, y celebrará 58 años del universo cinematográfico que comenzó con Sean Connery en Dr. No (1962). No Time To Die, que su traducción literal sería “No hay tiempo para morir”, es dirigida por Cary Fukunaga (True Dtective, Maniac) y co-escrita por él junto a Phoebe Waller-Bridge y Scott Z. Burns.

El resto del elenco está formado por Rami Malek (el villano principal), Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes.

No Time to Die estrena el 3 de abril del 2020 en Reino Unido y el 8 de abril en EE.UU., de acuerdo a lo reportado por EW.