Hasta el momento ni la cuenta oficial de Netflix, ni la de Daredevil en Twitter han confirmado o desmentido esta información, la cual nos parece sólo fue un error del equipo tailandés de la plataforma de haber adelantado la información. Recordemos que esta no es la primera vez que se filtra información de esta manera, anteriormente la renovación de The End of The F***ing World fue confirmada con mucha antelación por parte de Netflix Japón.

¡Así que prepárense para el regreso de Matt Murdock como Daredevil para defender de nuevo las calles de Nueva York!