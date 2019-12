Durante la CCXP del fin de semana pasado, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, presentó la primera imagen oficial de WandaVision y confirmó que la serie actualmente se encuentra en filmación.

La imagen muestra a Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) con una particular ropa de sitcom de 1950. Recordemos que esto ya había sido adelantado cuando se lanzó el póster oficial.

Previamente te contamos que WandaVision incluirá a dos personajes que probablemente serán los hijos de la pareja.

La serie de Disney+ además contará con el regreso de Kat Dennings y Randall Park como Darcy Lewis y Jimmy Woo, respectivamente

Por ahora se sabe muy poco sobre la trama, pero se ha dicho que estará conectada con la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness y que será el proyecto más extraño que Marvel ha hecho.

Checa abajo la imagen.