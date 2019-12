Se revelan dos nuevas imágenes de Bond 25

El 2019 está por termina y no cabe duda que en el 2020 uno de los estrenos más esperados es No Time To Die, la película número 25 de James Bond y la última de Daniel Craig en el papel principal. Teniendo todo esto en cuenta, la revista británica EMPIRE ha lanzado dos nuevas imágenes donde nos muestra al protagonista y dos nuevos personajes que conoceremos en esta producción.

En la primera de ellas vemos a Craig acompañado de Lashana Lynch, quien da vida a Nomi, una nueva agente que parece indicar ahora es ella la que ha heredado el 007 después de que Bond se retirara al final de Spectre.