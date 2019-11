Se revelan nuevos detalles de la llegada de Disney+ en Latinoamérica

Con este anuncio, parece confirmarse la serie de sospechas y rumores que muchos usuarios de internet declararon en torno a la reciente alianza entre Amazon Prime Video y Disney, la cual durará hasta septiembre de 2020. Por lo cual se espera que tras la finalización de este acuerdo, se espera que Disney+ arribe a Latinoamérica con contenidos tan esperados como The Mandalorian, Lady and the Tramp, todas las temporadas de Los Simpson y muchas más.