Sean Bean desearía haberse quedado mucho más tiempo en la serie – Game of Thrones

El actor es famoso por morir siempre en películas y televisión, pero aparentemente ya ha tenido suficiente. De hecho, se arrepiente de que Ned Stark haya sido asesinado en Game of Thrones.

Según Sean Bean, los roles que involucraban una muerte prematura solían ser algo con lo que se sentía cómodo, pero eso cambió después de 2011, cuando Ned fue eliminado antes de que el espectáculo se convirtiera en una sensación internacional: “Los creadores dejaron muy claro que iba a morir, y pensé: ‘No quiero quedar atrapado en una de estas series que dura siete años’. ¡Pero ahora desearía haberme quedado atascado!”

Bean tiene una muy buena razón para estar cansado de sufrir muertes en pantalla. El actor ha sido asesinado 21 veces desde su debut. Y a partir de su fallecimiento en GOT, el actor está buscando un cambio: “Ahora todos saben que mi personaje va a morir. Tengo que cortar con eso y comenzar a sobrevivir, de lo contrario todo es un poco predecible”.

Esa es una de las razones por las que aceptó un papel en el próximo drama de la Segunda Guerra Mundial, World On Fire, en el que interpreta a un veterano de guerra llamado Douglas Bennett: “Sobrevivo en World On Fire, estoy en casa en Manchester y estoy a salvo” , bromeó Sean en The Sun.

El actor no ha tenido una muerte en pantalla desde Game of Thrones, pero los memes no se han detenido. Así que podríamos decir que Ned Stark selló esto como su legado.